Pasan los días y la vida en Burundi, es igual y apocalíptica, en 2021 quedó como el país más pobre del mundo. La corrupción, conflictos políticos, espirituales han desatado guerras internas.

Este país queda en África y está rodeado por un lado por lagos, además de Ruanda, Tanzania y el Congo. No hay políticas que puedan por ahora cambiar la vida en esta nación, donde además tiene un alto casos de pacientes VIH; y en la actualidad es uno de los que más casos tienen de COVID 19.

Hay desnutrición severa en toda la extensión del país, aparte de los conflictos políticos que mantienen cerradas carreteras; y hospitales. Conseguir una cucharada de arroz al día es considerado una de las proezas más grandes. Igual pasa con el agua, las viviendas y accesos a electricidad.

Once millones de personas viven en este país el cual no tiene fuentes de trabajo, no hay educación y no cuenta con sistemas modernos. En 2021 el panorama en Burundi no estuvo a la altura; y piden a organismos como la UNICEF atender a esta parte del mundo.

Entre los años 1993 y 2005 este país estuvo marcado por una guerra civil sangrienta la cual aun dejó sus huellas en la población. Hay en la actualidad casi 67% de pobreza extrema mientras otra parte de la población tiene acceso a agua y alimentos.

Burundi, sin salida

Solo un 7% de las vías que tiene el país están asfaltadas, tampoco cuenta con ferrocarriles y su sistema de transporte es uno de los peores que hay. El agua potable solo llega para la mitad de la población; la otra mitad recibe agua sucia no apta para el consumo.

La contaminación es grande en Gitega es grande y aun así hay personas que se arriesgan a visitar las zonas. Desde hace tiempo se piden mejoras para este país donde la población católica predomina sobre la musulmana.

