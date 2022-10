Compartir

Sigue la búsqueda de un niño autista que está desaparecido en Caracas. Desde el 29 de septiembre el menor se encontraba con su madre hasta que se le escapó de la mano y se montó en un autobús en Catia.

Desde ese día el mismo no ha aparecido y no hay noticias de él. Su nombre es Ángel Gudiño, la búsqueda se hace complicada ya que no habla. Los familiares han contado con el respaldo de los usuarios de redes sociales; que han compartido la foto del pequeño.

Búsqueda de un niño autista

Hacen el llamado a las personas que lo vean en algún lugar llevarlo de inmediato a un módulo policial. O comunicarse con algunos de los números que los familiares han colocado para ubicarlo.

