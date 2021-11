¿Te atreverías? Leerías un buen libro extraído de una icónica cabina telefónica que ahora funciona como una mini biblioteca y están a la mano de las personas que deseen fomentar el hábito de la lectura.

Desde 1920, las populares cabinas telefónicas han estado a la vuelta de la esquina en las calles de Londres; pero este servicio se convirtió en un mero elemento decorativo y en muchas oportunidades fueron objetos del vandalismo.

Sin embargo, desde un par de años comenzó el proyecto “Lewisham Micro Library”; el cual consiste en transformar las cabinas en mini bibliotecas.

Todo inició, cuando vecinos compró por tres libras a la empresa de telecomunicaciones British Telecom (BT) las tres cabinas de la calle Lewisham, en el sureste de la capital, para convertirlas en “bibliotecas”.

Cabina telefónica en Inglaterra funciona como mini bibliotecas

En un par de segundos, esta iniciativa dio pie a otras nuevas ideas. Pues, han creado espacios repletos de libros, para adultos y niños; ya que dos de las tres cabinas en la calle funcionan con esta finalidad.

Ya es para muchos muy frecuente, abrir la puerta de una de las icónicas cabinas rojas del Reino Unido y adquirir un libro; ya que es una de las nuevas funciones de estos obsoletos locutorios, reseñó Soy Bibliotecario.

Al acceder a una de las cabinas, los pobladores se topan con el eslogan vecinal: “It’s not what you get, it’s what you leave behind” (No es lo que obtienes, es lo que dejas atrás), mensaje que corona las siete estanterías de la mini-biblioteca para adultos.

Susan Bennett, una de las bibliotecarias encargada de estas curiosas librerías, contó que “Hay gente que viene para dejar libros y otras personas buscan adquirir ejemplares, es un proceso muy simple, no hay sanciones u obligaciones”.

