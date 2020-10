Este jueves, 15 de octubre Twitter sufrió una caída a nivel mundial. Tiempo después la red social indicó que vuelve a estar operativa. Sin embargo, no faltaron los memes y el humor.

De acuerdo a DownDetector, que recopila los mensajes de fallas de redes sociales; la caída inició a las 4:00 pm y generó problemas al iniciar sesión, usuarios no podían publicar tweets, realizar retweets y programar.

Pues, al utilizar un servicio como Tweetdeck, surge un mensaje de advertencia: «Twitter está temporalmente por encima de su capacidad. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Asimismo, las fallas también se estarían presentando en el funcionamiento de la aplicación en dispositivos Android y Apple.

Según Twitter Support: «Twitter ha estado inactivo para muchos de ustedes y estamos trabajando para que vuelva a funcionar para todos. Tuvimos algunos problemas con nuestros sistemas internos y no tenemos ninguna evidencia de una violación de seguridad o pirateo«.

Twitter has been down for many of you and we’re working to get it back up and running for everyone.

We had some trouble with our internal systems and don’t have any evidence of a security breach or hack.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 15, 2020