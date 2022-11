Compartir

El domingo 13 de noviembre se hará la “caminata azul”; con el fin de elevar conciencia en la población para prevenir la Diabetes Infantil.

Alrededor de 40 niños con diabetes, junto a sus padres y representantes con diabetes tipo 1 participarán en esta actividad que arrancará a las 7:30 am; en la avenida Casanova Godoy adyacente a la Universidad Central de Venezuela (UCV) hasta la Casa de los Andes.

Matissiel Da Aguiar, de Corazones Azules Maracay dijo que “Es la primera caminata que hacemos, esperamos 40 niños con sus familias y otras organizaciones que nos van a acompañar”.

“La idea es que las personas que no tienen familias con diabetes caminen junto con las familias que tienen diabetes. La persona que no tiene la condición le va a poner la medalla al niño que si la tiene. Es como una forma de demostrar que, aunque no tengas la condición, puedes acompañar a quien sí la tiene”, expresó

Esto con motivo de conmemorar el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. También, tienen previsto realizar una patinata y para principios de diciembre una jornada educativa para padres y representantes de niños y adolescentes con la condición.

Desde 1991, se realiza el Día Mundial de la Diabetes, promovido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta fecha se escogió ya que coincide con el aniversario de Frederick Banting. Este científico junto a Charles Best, concibió la idea que después conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921.

