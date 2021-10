El gran susto lo pasó un niño asiático en Huai’an en China al colocar un candado electrónico a su madre en el cuello. Lo hizo a manera de broma e igual pensó la autora de sus días; pero el suspenso llegó cuando ninguno de los dos sabían la combinación.

En una mañana de este mes, el dispositivo que el niño utilizaba para proteger su bicicleta lo colocó en el cuello de su madre; lo hizo a manera de juego pero lo peor es que lo apretó y la mujer vivió momentos de desesperación.

Ya con el suspenso en el cuello, el niño salió a pedir ayuda y enseguida llegaron unos paramédicos y la policía; quienes tuvieron que hacer magia para poder romper el dispositivo de seguridad.

«Estaba limpiando el baño y mi hijo estaba jugando con el candado de la bicicleta a mi lado», dijo la mujer. “De repente me lo puso alrededor del cuello y lo cerró. No pude desbloquearlo con el código que había configurado, y no tenía idea de cuántas veces lo había cambiado, así que entré en pánico».

Candado electrónico en el cuello de la dama

Pero luego que llegó la policía y unos paramédicos tuvieron que llamar a los bomberos locales; quienes tomaron el cuello de la mujer y colocaron una toalla alrededor del mismo; y pudieron abrir el dispositivo de seguridad.

Los bomberos con mucho pulso abrieron el candado que tenía mujer alrededor del cuello. “Deberías traer a tu hijo, te ayudaremos a educarlo», a lo que ella respondió que ya lo había azotado por su comportamiento travieso, y que estaba en casa durmiendo”.

“Un ejemplo típico de no enseñarles límites a los niños, no me reí en absoluto después de ver esto”, comentó una persona. «Incluso si es entre padres e hijos, se deben establecer límites para todas las acciones y palabras, los niños no pueden cruzar estos límites», escribió otra persona.

