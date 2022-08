Compartir

Como parte de una agenda de actividades previas al concurso de belleza Miss Carabobo 2022, la candidata del municipio Los Guayos, Génesis Mendoza, visitó el centro comunal Heroínas de Carabobo, ubicado en Paraparal para realizar una labor social dirigida a 20 adultos mayores de la localidad.

“Nos encontramos recibiendo la visita de nuestra candidata, compartiendo una mañana de experiencias enriquecedoras, muy emotiva, disfrutando de musicalización, bailoterapia, ejercicios, desayuno y detalles. Agradeciéndole, esta labor social dirigida a nuestros abuelos y abuelas, deseándole toda la suerte para que nos traiga esa corona al municipio”, dijo Johanna García directora de cultura de la Alcaldía de Los Guayos.

La aspirante al reinado en su presentación expresó: “Gracias por recibirme con tanta alegría, en esta la casa de las heroínas de Carabobo, quiero expresarles a todos ustedes que me siento carabobeña de corazón y orgullosa de representar al municipio Los Guayos; y si Dios me lo permite el estado Carabobo también”.

Posteriormente, hizo entrega de obsequios relacionados con artículos de higiene personal, además de almohadas hipoalergénicas para contribuir al buen descanso de los adultos mayores, manifestándoles que, “las limitaciones están en la mente, no en la edad”.

Cabe recordar, que durante su presentación oficial ante los medios de comunicación, la representante del municipio Los Guayos, se le fue impuesta la banda de Prensa.

Experiencias y reflexiones

Esta joven compartió su experiencia en el mundo del modelaje, que inició como un hobby a los 18 años. Luego 2 años más tarde, participó en un concurso de modelaje, donde comenzó su preparación a nivel profesional, para incursionar en el mundo de la belleza. Pero esto, era solo el comienzo para preparase en lo mental y espiritual.

Detalló, que fue sorprendida con un accidente de tránsito, donde se lesionó las piernas, afectando no solo su cuerpo, sino su mente. “Esto fue un impacto muy fuerte para mí, me desorienté totalmente (…) pasé tres años de mi vida renegando de lo sucedido, pero me aferré a la lectura”, comentó.

Abuelos conmovidos por su labor

Ante lo expuesto, hizo la invitación de leer libros relacionados con la psicología y el poder de la mente, indicando que, “la lectura me enseñó que el pasado no lo podemos cambiar y el futuro es totalmente incierto, no importa la edad que tengamos, Dios me dio otra oportunidad y en oración le dije: si tu decidiste que yo continuara mi vida, es porque debo llevar tu mensaje”, afirmó la participante al reinado.

Palabras que conmovieron a la audiencia, tal es el caso de: Annys Flores de Márquez vecina de Tacarigua 2, quien declaró, “me encantó su forma de ser, su espiritualidad, el mensaje que está transmitiendo, no solo a los abuelos, a todos los jóvenes y enfermos para poder sanar nuestra mente, con el objeto de obtener un equilibrio en la salud física y emocional. Muy bueno, su mensaje. El regalo que me dio esta espectacular, lo necesitaba”, afirmó Flores

Para Gladys Medina, habitante de Tacarigua 3, esta labor social que está realizando la candidata aumenta los niveles de espiritualidad, “que el señor la siga bendiciendo para que alcance su sueño, sus palabras me conmovieron en lo espiritual. Le agradezco por el obsequio de verdad lo necesitaba es de provecho y como dijo ella, el limite esta en nuestra mente, no en la edad, todo se puede con la fe en Dios”. Acotó Medina

Actividades que continuará realizando la candidata al Miss Carabobo 2022, en el municipio, contando con todo el apoyo de la alcaldesa de Los Guayos Mervelis Moreno, quien a través de la Dirección de Cultura, promueve la participación de la juventud en todos los concursos municipales, regionales y nacionales.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Mujeres casadas y con hijos podrán participar en el Miss Universo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»