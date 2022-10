Compartir

Este martes 25 de octubre, se llevó a cabo la presentación oficial a la prensa de las candidatas oficiales de El Concurso By Osmel Sousa Carabobo.

Dieciocho candidatas, entre ellas mujeres casadas y madres, así como también la incorporación de una chica trans, representarán a los diferentes municipios y monumentos emblemáticos del estado Carabobo, en la nueva temporada del evento regional que lidera “El zar de la belleza”.

1.- Karla Pérez, Acuario de Valencia

2.- Ariana Pernia, Bejuma

3.- Ana Lucia Marsh, Carlos Arvelo

4.- Daniela Salinas, Campo de Carabobo

5.- Keyli Zambrano, Catedral

6.- Alianny Padron, Diego Ibarra

7.- Alexandra Silva, Fortín Solano

8.- María Alexandra Lozada, Guacara

9.- Elenena León, Juan José Mora

10.- Andrea Añez, Libertador

11.- María José Hidalgo, Los Guayos

12.- Yoelys Olivares, Miranda

13.- Marian Álvarez, Montalbán

14.- Risnelggys Conde, Naguanagua

15.- Victoria Ramírez, Puerto Cabello

16.- Nicole Benavente, San Diego

17.- Rebecca Ovalles, San Joaquín

18.- Yuliana Vergara, Valencia

Las aspirantes desfilaron en traje de baño y luego en traje cóctel de la firma Andartu.

La directiva de El Concurso by Osmel Sousa Carabobo, presidida por Steven Jaramillo junto a Ysabel Rodríguez, apuesta por la inclusión y la belleza.

Miss Prensa

Durante el evento, los comunicadores sociales de la región seleccionaron a Keyli Zambrano, representante del sitio turístico Catedral, como «Miss Prensa».

«Lo deseaba muchísimo, por mi profesión y por mi carrera. Aquí me siento muy complacida por la oportunidad que me está dando el concurso y por la decisión que todos ustedes tomaron como equipo de prensa en elegirme en esta tercera edición del Concurso By Osmel Sousa de Carabobo», expresó Zambrano.

También, destacó que le parece muy interesante el tema de la inclusión porque ella se encuentra participando siendo madre. «Tengo una niña de 2 años y esto no ha representado un impedimento para yo poder cumplir ese sueño de convertirme en reina de belleza. Aquí estoy intentándolo, dando lo mejor de mí», añadió.

