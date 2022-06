Compartir

La cantautora puertorriqueña Martha Ivelisse Pesante, conocida como Ivy Queen, reveló que batalla contra una enfermedad.

En su cuenta de TikTok publicó un video en el que se deja ver en plena lucha desde el hospital. Aunque no precisó qué es lo que la aqueja, demostró que no se rendirá.

“Yo de esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”, dijo en el video.

También, pidió a sus seguidores que siempre sean amables con las personas a su alrededor. “Por favor siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuando puede necesitar de uno en la suya. Gracias a todos por procurar por mí”.

La cantante dejó muy preocupados a sus seguidores por los problemas de salud que enfrenta.

Sus fanáticos le enviaron sus mejores deseos y pronta recuperación.

