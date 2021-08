Aunque el primer caso se dio a conocer en el estado Mérida, Carabobo lidera las cifras de casos con mucormicosis en Venezuela, debido a tres casos que se detectaron previamente en Valencia.

En mayo de este año, el director del laboratorio de micología y enfermedades tropicales en Carabobo, Fernando Gómez Daza, recibió la muestra de una paciente post COVID-19; que falleció en la Ciudad Hospitalaria dr. Enrique Tejera (CHET), y sus análisis confirmaron que tenía mucormicosis, reseñó El Carabobeño.

Ese mismo mes diagnosticó con la enfermedad a un hombre diabético de 64 años, que ya superó el coronavirus en marzo, y comenzó a presentar dolor en la mejilla y ojo izquierdo. Tras hospitalizarlo, le efectuaron las respectivas curas quirúrgicas y ya está libre de hongo.

El tercer caso también tuvo los primeros síntomas de mucormicosis tras superar COVID-19. Después de iniciar tratamiento en Valencia actualmente lo continúa en Maracaibo, donde vive su familia y está a la espera de una cirugía reconstructiva.

Debido a que el hongo que causa la enfermedad resulta ubicuo, lo que significa que está en cualquier sitio como el agua, el suelo y el aire, resulta muy difícil precisa cómo se contagiaron estos pacientes de Carabobo. Pero por sus características epidemiológicas se pueden establecer algunas hipótesis.

Los familiares del primer caso, una mujer de 56 años quien murió el mismo día que la llevaron a la CHET porque llegó con la mucormicosis muy avanzada; aseguraron que tras superar el coronavirus volvió a su rutina habitual de sembrar tubérculos y plantas ornamentales en su casa.

Agregaron que solía lavar su prótesis dental en el mismo lugar donde usaba sus herramientas llenas de abono.

El segundo paciente, antes de tener COVID-19, presentaba una enfermedad periodontal moderada, conocida como gingivitis, una puerta de entrada del hongo porque el tejido de la encía estaba inflamado.

Ante ello se presume que su contagio se originó vía oral, porque le comenzó en las encías y se localizó en el hueso maxilar y en senos paranasales.

Mientras que el hombre de 53 años que se encuentra en el estado Zulia en estos momentos en proceso de recuperación, también tuvo el hongo a nivel maxilar y en senos paranasales.

Desde hace años tenía como costumbre desayunar frutas cada mañana, por lo que probablemente por allí entrara el hongo a su cuerpo, aunque gozaba de excelente salud bucal.

Los tres pacientes diagnosticados con mucormicosis hasta ahora en Carabobo tienen en común que recibieron tratamiento para el COVID-19. Gómez Daza explicó que parte de las medicinas que se indican a quienes tienen problemas respiratorios resultan corticosteroides; que sirven para oxigenar los pulmones pero que elevan la glicemia.

El problema consiste en que, de esta manera, la persona se inmunosuprime y está propenso a contagiarse. Así, quienes padecen de diabetes y reciben ese tipo de medicinas contra el coronavirus, representan población de riesgo ante esta enfermedad, así como quienes tienen alguna condición que afecta su sistema inmunológico.

El director del laboratorio de micología y enfermedades tropicales en Carabobo detalló que las mayores vías de contagio de mucormicosis resultan la respiratoria, la bucal y la que enfrentan quienes sufren arrollamientos o quemaduras porque sus tejidos se exponen a superficies que pueden tener el hongo.

Aunque la enfermedad no es nueva, pero no tiene gran incidencia en Venezuela. “Está en todas partes del mundo y siempre estuvo dentro de nuestra población”. En sus 30 años de experiencia ha diagnosticado alrededor de 15 casos, incluyendo los tres presentados desde mayo de 2021. Hasta los hongos que crecen en la nevera pueden provocan mucormicosis, pero no todos se enfermarán”.