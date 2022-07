El español Carlos Sainz Jr consiguió este sábado la primera Pole Position de su carrera, por lo que arrancará desde el puesto de honor mañana en el Gran Premio de Gran Bretaña, a celebrarse en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

En una clasificación dominada por la lluvía, el piloto de Ferrari marcó un tiempo de 1:40:983; suficientes para superar por apenas 72 milésimas que el campeón defensor y líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull).

Carlos Sainz mastered a slippery Silverstone track to take his first-ever pole! ⏱👏

Here’s how he did it 👀#BritishGP @pirellisport pic.twitter.com/tUmzDQf54F

— Formula 1 (@F1) July 2, 2022