El piloto de Ferrari Carlos Sainz partirá desde la primera posición este domingo en el Gran Premio de Bélgica, que se celebrará en el circuito de Spa-Francorchamps.

En segundo puesto estará el mexicano Sergio «Checo» Pérez (Red Bull); mientras que Fernando Alonso (Alphine) partirá desde el tercer puesto. Detrás de ellos, estarán los Mercedes de Lewis Hamilton (4º) y George Russell (5º).

Completan el Top 10 Alex Albon (Williams, 6º) Daniel Ricciardo (McLaren, 7º), Pierre Gasly (AlphaTauri) y los pilotos de Alfa Romeo Lance Stroll (9º) y Sebastian Vettel (10º).

La Pole Position estuvo marcada por las sanciones de hasta seis pilotos, entre ellos el líder del campeonato Max Verstappen (Red Bull), quien pese a conseguir el mejor tiempo largará en 15º posición; además su perseeguidor Charles Leclerc (Ferrari), que estará 16º.

