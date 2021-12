Compartir

















Miguel Rojas, un niño venezolano de 13 años, ha recibido la certificación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos por su misión de detectar asteroides que orbitan en el sistema solar.

Nacido en el estado de Laura, en el oeste de Venezuela, el joven, interesado en la astronomía, hizo el descubrimiento en abril de este año. Aprobado por el Laboratorio Pan-Starrs hace días Desde el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawaii y la Universidad Hardin Simmons, a través de la Cooperación Internacional de Búsqueda Astronómica (IASC) en asociación con la NASA.

«Con gran emoción, comparto el reconocimiento que me ha dado la NASA, mi descubrimiento inicial es ahora temporal, es decir, la NASA ya ha certificado que he descubierto un asteroide. Su nombre temporal es 2021GG40», explicó Miguel en un post que hizo en sus redes sociales.

Habló de RT Miguel -con el permiso de sus padres- lo que le interesaba, los detalles del descubrimiento y el proceso que le llevó a ser reconocido por la NASA y el mundo académico.

«Me ha gustado la astronomía toda mi vida»

Miguel es un chico simpático y educado, muy seguro de sus pensamientos y palabras, sobre todo cuando habla Le interesa mucho: la astronomía. «Me ha encantado toda la vida, y desde muy joven sé que quería dedicarme a esto porque tengo los conocimientos», dice.

«Simplemente, a los 13 años, también me gusta el cine, Como la Guerra de las Galaxias, los Superhéroes y la Acción», a Miguel le encanta leer y explorar, explorar y adquirir nuevos conocimientos.

Los primeros libros que le interesaron fueron enciclopedias sobre el espacio y el sistema solar. «A medida que los leo, aumenta el asombro por el maravilloso mundo de la ciencia y la física astronómica», explica.

El camino de Miguel hasta encontrar el asteroide comenzó con el proyecto Órbita CI130, que se dedica a la identificación temprana, diagnóstico, formación y asistencia integral especializada de niños y jóvenes con alto potencial, alto rendimiento y talento.

Fue esta organización la que invitó a Miguel a participar activamente como analista en la campaña de búsqueda del asteroide organizada por el IASC y que se desarrolla en todo el mundo.

¿Cómo fue el invento de Miguel?

Participé en esa campaña de búsqueda de asteroides Ahí es donde pude encontrarlo. Miguel explica que se necesita mucha paciencia, concentración y necesidades para hacer un invento.

«Es todo un proceso, primero te apuntas a la campaña de búsqueda de asteroides, que organiza el IASC. Luego, busca las fotos tomadas con el telescopio Bon-Stars de la Universidad de Hawai», explica.

«En el sistema solar, entre Marte y Júpiter, contiene muchos asteroides, y mi deber como miembro de esa campaña es descargar, analizar y tengo que mantener todo lo que veo como una declaración escrita que envío a la integración IASC. Un astrónomo profesional compara mi informe escrito con una base de datos para determinar si hay un nuevo asteroide». Certificación de la NASA a niño venezolano

El informe de Miguel ya ha pasado por dos fases: la primera, cuando el primer astrónomo catalogó su informe como un descubrimiento «preliminar»; y la segunda, cuando los expertos de varias estaciones de seguimiento volvieron a examinar el informe y verificaron que se trataba efectivamente de una nueva aportación.

«Muchos laboratorios están estudiando esa parte del cielo para ver si realmente están de acuerdo en que se trata de un nuevo asteroide. Si todo el mundo está de acuerdo, se convertirá en un invento temporal. Será entonces cuando la NASA lo certifique, lo reconozca y lo identifique», explicó el pequeño investigador. Certificación de la NASA a niño venezolano

El proceso entre los descubrimientos preliminares y los temporales duraría meses, por lo que aunque Miguel descubrió el asteroide en abril, no recibió la certificación hasta diciembre. «Ahora tienen que seguir su órbita hasta que se conozcan todas las características del asteroide, un proceso que lleva muchos años, tras el cual se puede nombrar y yo mismo lo puedo nombrar», dice entusiasmado.

Fan de Elon Musk

«Lo que más me gusta es la investigación», insiste Miguel cuando se le pregunta qué es lo que más le llama la atención, aparte de la astronomía. Sin embargo, a medida que crece, dice, sus padres y profesores de su colegio le inculcaron que es importante incluir la formación deportiva a su edad para su crecimiento y desarrollo.

«Fue entonces cuando empecé a practicar el tenis y el boxeo. También me gusta la música. Toco cuatro. [el característico instrumento musical venezolano] Y mi música favorita de los años 70, 80 y 90» Lleva muchos años estudiando y quiere aprender nuevos idiomas como el inglés y el francés. Certificación de la NASA a niño venezolano

Ese joven astronomía, cosmología, ciencia planetaria y, sobre todo, ingeniería aeroespacial, la profesión que quiere estudiar Debe ser un profesional y trabajar con la NASA.

Otro de sus objetivos Conocer y charlar con el CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk. «Es una inspiración para mí, un modelo a seguir. Ahora es una de las personas más influyentes del mundo, haciendo grandes avances tecnológicos y espaciales. Me encantaría reunirme y hablar con él».

¿Por qué es importante la exploración espacial?

En su mayor parte, la investigación y la exploración del espacio han sido de gran ayuda para la humanidad en los avances de la tecnología y su preservación como especie en el futuro.

«Porque los que dicen que los viajes espaciales no contribuyen están muy equivocados La tecnología que nos ayuda en la vida cotidiana viene de ahí, y a veces ni nos damos cuenta. Está presente en todo, como la tecnología de los teléfonos móviles, Internet, la comunicación, las señales de los satélites, las cámaras, los ordenadores portátiles».

Así, dice: «La exploración espacial seguirá ayudando a continuar la evolución de la humanidad. Descubrir nuevos territorios, nuevas tecnologías, planetas y galaxias. Algún día será común el viaje entre la Luna, Marte y los planetas, e incluso habrá un sitio donde podremos vivir en el espacio.»

«Me gustan las vacaciones en el espacio, podemos ir a Marte y vivir en un sitio creado por los astrónomos y viajar a otros planetas desde allí, aunque parezcan cosas de ciencia ficción, estamos muy cerca de alcanzarlo. Certificación de la NASA a niño venezolano

«Quiero dejar huella en el mundo»

Este venezolano, a su corta edad, con el apoyo incondicional de sus padres, sigue trabajando para lograr nuevos descubrimientos y alcanzar sus sueños. «Quiero crear una identidad en el mundo a través de la astronomía, que es el futuro, y agradezco mucho a mis padres porque no estaría donde estoy ahora sin su apoyo. Me han apoyado desde muy joven, lo que no es un interés común, y han hecho todo lo posible para darme las mejores herramientas y llevarme a mis sueños».

«Les digo que sigan creyendo en la ciencia. No tienen miedo de interesarse por algo que no es común entre los jóvenes de nuestra edad, están constantemente leyendo, estudiando, investigando, escuchando conferencias.»

La ciencia no requiere de un gran telescopio o un gran laboratorio, Miguel agrega, asegura que la necesidad de un descubrimiento científico importante debe ser constante, consistente y dedicada.

En Venezuela, además del descubrimiento de Miguel, El IASC Los recientes descubrimientos de los investigadores venezolanos José Ángel Mora Robles, Andrés José Mora Sánchez e Isaac Futriaco han descubierto una estrella lejana situada en la Vía Láctea desde el centro astronómico de Coronte, en el estado de Táchira. Una estrella enana que experimenta un enorme destello. Certificación de la NASA a niño venezolano

Noticias24Carabobo

SIGUE LEYENDO AHORA EN NUESTRO PORTAL: Nasa reveló imágenes del Lago de Maracaibo y su contaminación

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»