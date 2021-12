Compartir

















El actor Juan Alejandro Solórzano, quien interpreta el personaje de Chiky Lorens, denunció el pasado viernes que fue víctima de discriminación y homofobia cuando quería entrar al Hotel Pestana, en Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Chiky Lorens, indicó que acudió al hotel para hacerle unas fotografías a su sobrina, a la que le pagaron un full day a propósito de sus 15 años.

Chiky Lorens denunció al Hotel Pestana

Al llegar a la recepción, le exigieron un documento de identidad con su género. Sin embargo, la artista les explicó que, dado el personaje que representa, no tenía en ese momento ningún documento que la identificara como Chiky Lorens.

“Al llegar al hotel me dice una chica que está en la recepción: ¿Usted quién es? Ella me ha dicho que sin identificación de mi género yo no podía entrar al hotel. Evidentemente olía a homofobia, y así fue. La señora me alega que es que nadie puede entrar al hotel sin identificación. Yo le dije que no tenía identificación porque yo quiero ser mujer, estoy de mujer, y tengo un pipí entre las piernas“, narró.

Luego de una larga disputa y tiempo de espera, una representante del hotel ordenó al personal de seguridad sacarla de las instalaciones. La artista aseguró que los hombres la tomaron a la fuerza por un brazo para sacarla del lugar. Denunció que lo mismo ocurrió con su sobrina que estaba hospedada ahí.

Lamentó lo que pasó

Chiky rechazó haber recibido este trato en Venezuela luego de 20 años de profesión en los que ha visitado al menos nueve países sin que ocurriese algo similar.

“Yo, como figura pública, como venezolano, como homosexual, como ciudadano que paga impuestos en este país, trabajador, profesional, serio y responsable, exijo que lo que acaba de pasar sea plenamente resarcido con una disculpa pública“, dijo.

Horas después de lo ocurrido, el Hotel Pestana publicó un comunicado en el que señaló que, según una resolución del Ministerio de Turismo, todas las personas que deseen ingresar a sus instalaciones deben mostrar un documento de identificación por la seguridad de sus huéspedes.

“Deseamos reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión. Respetamos a todas las personas, sin importar su edad, género, raza, orientación sexual y / o religión”, dijo el hotel.

