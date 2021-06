China detecta el primer caso de gripe aviar H10N3 en humanos. Se trata de un hombre de 41 años residente en la ciudad de Zhenjiang, en la provincia de Jiangsu.

El pasado 23 de abril, el hombre comenzó a tener síntomas, y cinco días después, tuvo que ser hospitalizado por el diagnóstico de este virus.

Al parecer se trata de una transmisión «accidental», según la Comisión Nacional de Salud (NHC). Aunque, no emitió detalles sobre cómo se infectó. Pero, aseguró que no existe riesgo de una propagación a gran escala. Hasta ahora, no se han encontrado «anormalidades».

Los expertos alegaron que el virus H10N3 no tiene la capacidad de infectar a las personas, a pesar de los casos aislados.

No obstante, China exhortó a sus ciudadanos a evitar todo contacto con aves, vivas y muertas, que cuiden su higiene alimentaria y que acudan al médico ante los primeros síntomas.

El NHC, especificó que el H10N3 es una cepa poco patógena, o relativamente menos grave, del virus en las aves de corral, reseñó Marca.

Sin embargo, en China hay muchas cepas diferentes de gripe aviar y algunas infectan esporádicamente a las personas, pero es la primera infección humana por H10N3. Entre 2016 y 2017, la cepa H7N9 de la gripe aviar mató a unas 300 personas.

