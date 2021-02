Chyno Miranda avanza en su recuperación a pasos agigantados

El cantante venezolano Chyno Miranda avanza a pasos agigantados en su recuperación, situación que sorprende a sus fanáticos de acuerdo al portal La Sopa.

Así lo dejó entrever en sus redes sociales, donde apareció otra vez frente a las máquinas del gimnasio, demostrando algunos de los ejercicios que debe realizar en su terapia.

Pese a que Chyno siempre se caracterizó por su trabajada figura, en esta ocasión su paso por el gym estaría ayudándole a recuperar la fortaleza de sus músculos.

Semanas atrás, el cantante levantó miles de elogios tras demostrar que ya puede mantenerse en pie, e incluso disfrutar nuevamente de su pasión por el baile.

Pese a que aún le falta tiempo para retornar a los escenarios, la salud de Chyno mejoró considerablemente en pocos meses, un pronóstico más que favorable para su estado anterior.

Chyno Miranda avanza en su recuperación

En el año 2020, el intérprete de Cariño Mío, se contagió con COVID-19. Desafortunadamente la enfermedad causó estragos en su organismo, ocasionándole una parálisis parcial y severos dolores musculares.

«Empecé a sentir molestias en los dedos de los pies, luego un hormigueo y luego empecé a sentir entumecimiento y dolores fuertes en mis piernas», expresó en un comunicado.

Por fortuna, para finales del año y gracias a la ayuda de sus médicos y el apoyo de su esposa Natasha Araos, el intérprete comenzó a recuperar poco a poco su movilidad.

«Cada día doy mi 100% para demostrarme que puedo y que soy mucho más fuerte que esto. Hoy más que nunca estoy aferrado a Dios y a mi familia porque me dan la fuerza para seguir luchando», comentó el artista a comienzos de enero.

Ahora puede vérsele más motivado y concentrado en recuperar su bienestar próximamente, pues demostró estar muy ansioso por continuar con su carrera musical y entretener al público.

Mientras tanto, Chyno aprovechó la ocasión para cultivar su talento, aprendiendo a dominar instrumentos musicales como la guitarra.

También puedes leer: Once Upon a time in Venezuela no quedó en lista de nominados

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»