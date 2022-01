Compartir

El cantante venezolano Chyno Miranda estaría hospitalizado por estar grave a nivel de salud; así lo aseguró el periodista argentino Javier Ceriani durante la transmisión de su programa «Chisme No Like».

De acuerdo con lo explicado por Javier y su compañera Elisa Berinstain, al parecer el intérprete estaría atravesando otra crisis de salud, pues se encuentra delicado y desintoxicándose en el país criollo, en la que madre solo puede verlo 2 veces a la semana.

«La decadencia de Chyno es grave, porque ahora esta pagando lo que le hizo a Natasha con su cuerpo. Y de repente después del COVID quedo con muchas secuelas y con una delicada enfermedad que lo mantenía a él desde tener que aprender a caminar, hablar…», dijo la animadora.

Por el momento, el Chyno Miranda ni su equipo ha hecho ningún tipo de pronunciamiento acerca de la situación. Recordemos que, Ceriani fue una de las primeras personas en decir que Natasha y Chyno no estaban juntos. En el programa “Chisme no Like” que conduce junto a Elisa Beristain mostraron varias pruebas que confirmaban la ruptura entre ambos.

Chisme No Like dice que Chyno Miranda está hospitalizado en Venezuela pic.twitter.com/iYP5luuVCz — GossipVzla (@ChismeDeFamosos) January 12, 2022

Sigue leyendo ahora en nuestro portal: Ismelys Velásquez nueva Reina Internacional del Café 2022

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»

Fuente: gossipvzla