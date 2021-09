Chyno Miranda y Natasha Araos confirman, este miércoles 01 de septiembre, su separación, desde hace un año, a través de las redes sociales.



«Esta parte me da mucho sentimiento, pero tengo que confesárselos y ser sincero con todos. Yo la respeté a ella como esposa y mi hogar también y bueno, no estamos juntos como pareja desde hace más de un año», comentó en el video que subió a la cuenta de Instagram.

El cantante venezolano dijo sentirse «muy dolido» con las falsas acusaciones que circularon en redes sobre su esposa. «Estamos dolidos por todas aquellas personas que han creído en las falsas acusaciones que han dicho sobre Natasha, todo es mentira», recalcó.

Chyno Miranda y Natasha Araos separación

#ÚltimaHora | Chyno Miranda y Natasha Araos confirmaron a través de sus redes sociales estar separados desde hace más de un año. pic.twitter.com/0BUCWX0ej3 — Millennials 95.5 FM (@millennialsfm) September 1, 2021

Por su parte, la modelo venezolana intervino en el video, y agregó que a pesar de su ruptura «nunca dudó en quedarse a su lado». Además, dio palabras de aliento a expareja Chyno Miranda.

Quién es la mujer de la foto

Más temprano, se pudo conocer que se filtraron fotos de Chyno Miranda con otra mujer que no es su esposa, Natasha Araos, según el programa Chisme No Like.

Desde hace tiempo, este programa insitió que Chyno y Natasha no están juntos, pero no lo querían decir ante el público. De hecho, en una oportunidad, Javier Cerani ventiló los rumores de separación de la pareja. Y aseguró que Araos había sacado de la casa a Miranda y que no lo estaba ayudando con su recuperación.

Antes estas imágenes, se creó una controversia en el tema. Pues, hay fotos que muestran al cantante venezolano acostado junto a una mujer. Hasta los momentos se desconoce la identidad de la acompañante. Sin embargo, se le ve dando un beso en la mejilla.

Según los conductores del programa, el famoso cantante publicó las fotos en su estado de WhatsApp; y supuestamente Araos fue quien borró las imágenes minutos después, para no dejar rastro de la infidelidad.

Es de recordar que, el cantante venezolano Chyno Miranda contrajo el virus del Covid-19 y confesó en sus historias de Instagram que sufrió graves problemas de lenguaje; producto de una neuropatía periférica y encefalitis.

De hecho, se le ha visto en un proceso largo de recuperación junto a su esposa Natasha Araos, a quien le dio las gracias públicamente.

