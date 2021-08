¡La de La Corina en Tokyo! La karateca criolla Claudymar Garcés dice presente en los Juegos Olímpicos para competir este jueves 5 de agosto en la modalidad Kumite de -61 KG (9pm hora venezolana). Gracias al respaldo de CLX Samsung para dicha cita estelar, la deportista de Puerto Cabello buscará materializar el sueño que ha tenido desde pequeña: “Llevar los colores de Venezuela hacia lo más alto”.

El nuevo talento CLX se siente agradecida por el apoyo del reconocido grupo empresarial de tecnología del país, no solo para asistir al estelar evento del mundo deportivo, sino también el compromiso de representar a toda una nación.

“Quiero dar lo mejor de mí, traer una medalla para nuestro país. Agradecida con CLX Samsung ya que es la primera vez que una empresa privada me apoya para ser parte de un evento tan importante, porque lo necesitaba. Estoy súper feliz porque son mis primeros Juegos Olímpicos y únicos en donde el karate asistirá hasta ahora, es un sueño hecho realidad porque lo veía en televisión y no me lo creía”, expresó la carabobeña de 22 años, estudiante de Comunicación Social y amante de los animales.

“El deporte siempre ha sido uno de los puntos más importantes para nosotros, porque el talento venezolano es y será nuestra prioridad. En esta ocasión nos sentimos felices de respaldar el sueño olímpico de Claudymar, una carabobeña ejemplo a seguir para muchos jóvenes y nos llena de mucho orgullo que nos represente como país”, fueron las palabras de Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Samsung.

Claudymar Garcés un legado familiar

Se inició en el mundo de las artes marciales gracias a su madre y sensei desde los 3 años, Claudia Sequera, campeona mundial en Kumite. Su padre Tomás Garcés se ha dedicado al levantamiento de pesas y todos sus hermanos comparten su misma pasión por el karate.

En su trayectoria ha logrado títulos Panamericanos, Centroamericanos y el presente año aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos en suelo asiático.

La inspiración de Claudymar viene de muy alto. Su abuela será su motivación principal.