Como parte de las medidas de prenvecion promovidas por la alcaldesa de Los Guayos Mervelis Moreno y en defensa de los derechos de la población infanto juvenil, el Consejo Municipal de Derechos de NNA (Cmdnna/LG), acompañado con los diferentes organismos que hacen vida en la municipalidad, realizó una marcha en contra del abuso infantil, con el lema “Los niños no se tocan, los niños se respetan», durante un recorrido por la avenida Bolivar con la participación de más de 350 personas en la jurisdicción.

“En el marco de las políticas públicas de protección, llevadas por nuestra alcaldesa y la gran preocupación que ella siente por las situaciones irregulares que vienen sucediendo. Acordamos desde nuestra institución, hacer esta campaña preventiva para dar un alto al abuso infantil y demostrar al estado Carabobo y al país, que el municipio Los Guayos, está libre de violencia infantil», informó Miriam Pulido presidenta del (Cmdnna/LG).

Los Guayos libre de Pedofilia

Detalló, que a través de las constantes visitas que ha realizado el organismo de protección a las instituciones educativas y las comunidades, mediante charlas educativas y de prevención, se han logrado obtener resultados positivos, asegurando que el municipio Los Guayos se encuentra libre de pedofilia.

“Sentimos un orgullo muy grande, porque con estas campañas de concienciación, se está previniendo y cuidando a lo más sagrado, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, para darle un alto al abuso infantil. Hoy estuvieron acompañándonos representantes del circuito escolar y personal docente, además de estudiantes de diferentes centros educativos, que quisieron sumarse a esta iniciativa», afirmó Pulido.

Durante la actividad como ponentes, estuvieron: la doctora Nidia de Arcila subdirectora del sistema de salud municipal, la psicólogo clínico del (Cmdnna/LG) Jessica Rodríguez y la consejera de protección abogada María Medina, quiénes expusieron todo lo relacionado sobre la prevención del abuso infantil. Así como, funcionarios del frente preventivo de la Policía Municipal y del estado Carabobo.

Marcharemos contra el abuso infantil

Para Yeli de Sabaleta proveniente del sector El Libertador, esta jornada ha sido “muy bonita, me gustaria que se haga más seguido, porque aún existen niños maltratados en el país, es bueno que en Venezuela, se hagan estas actividades. Y a la alcaldesa Mervelis le digo que me siento orgullosa de que nuestro municipio esté libre de violencia infantil, me encanta todo lo que se está haciendo a través de la gestión».

Mientras que, el joven José Duque habitante de Paraparal, quién participó durante toda la marcha, manifestó “es bueno que alcemos la voz, ya que estás acciones nos permite concientizar a los que no saben acerca de lo que es el abuso infantil y a los que saben, preveer estas conductas indebidas, tomando las medidas pertinentes a este tipo de crimen, que muchas veces está oculto en los hogares».

Campañas educativas y de concienciación que la mandataria municipal realiza en todo el territorio guayense con apoyo del equipo multidisciplinario del (Cmdnna/LG), quienes se mantienen visitanto los recintos escolares y las comunidades, en función de erradicar la violencia y el abuso, garantizando sus derechos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Niños Niñas y Adolescentes.