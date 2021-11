Compartir

















Este jueves la lava proveniente del volcán en la isla española de La Palma creó una colada que destruye todo a su paso, situaución que genera preocupación en sus habitantes luego de que alcanzó un cementerio y una planta fotovoltaica.

El nuevo río de roca fundida surgió a primera hora de esta mañana local y discurre en paralelo a la décima colada del volcán de Cumbre Vieja, en erupción desde el 19 de septiembre pasado; según el director técnico del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende.

Vídeo grabado a las 20.15 desde Los Llanos. Se observa un potente jet en la boca principal y una fuente de lava en una de las bocas más inferiores/Video recorded at 8.15 pm from Los Llanos. A powerful jet is observed in the main vent and a lava fountain in one of the lower vents pic.twitter.com/x1C5nXOlSv — INVOLCAN (@involcan) November 25, 2021

En esta jornada se constató la aparición de un nuevo centro de emisión de lava al sur del cono principal. La lava que fluye de esta fisura localizada avanza a unos 600 metros por hora, de acuerdo con el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán), que difundió un vídeo en las redes sociales en el que se ve cómo el magma desciende líquido y con rapidez sobre un manto de ceniza.

Imágenes registradas a las 17.30 hora canaria de la nueva colada de lava / Images registered at 5.30 pm Canarian time of the new lava flow pic.twitter.com/j3qZTFzmXa — INVOLCAN (@involcan) November 25, 2021

El magma atravesó la mitad el cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles, en el barrio de Las Manchas, que hasta hoy logró evitar el avance de coladas cada vez más cercanas y que albergaba los restos de 3.160 difuntos y el único crematorio de la isla.

La Televisión Canaria emitió imágenes en las que se aprecia cómo la atravesó el cementerio, arrasando con buena parte del mismo y quedando en pie una zona de nichos.

Frente de la colada activa en el camino Aniceto interior, superado el cementerio de Las Manchas a las 16:30 hora canaria / Front of the active flow at the Camino Aniceto interior, beyond the Las Manchas graveyard at 16:30 canarian time pic.twitter.com/CvSpb2cXPH — INVOLCAN (@involcan) November 25, 2021

En cuanto a la sismicidad, a niveles intermedios se mantiene baja y la profunda disminuyó. El terremoto de mayor magnitud registrado hoy, de 3,9 y sentido con intensidad IV, se localizó a 11 kilómetros.

Por el contrario, se mantiene alta la emisión de dióxido de azufre asociada al penacho volcánico; al rondar las 30.000 toneladas, pero con tendencia descendente desde el 23 de septiembre, cuando superó las 50.000 toneladas.

Respecto a la calidad del aire, en las últimas veinticuatro horas se detectó una elevada cantidad de gases sobre las áreas de Las Manchas y La Bombilla, en la zona de exclusión. m

Mientras que la situación resulta buena o razonablemente buena en toda la isla y regular en Los Llanos de Aridane, donde se superaron los umbrales diarios de partículas en suspensión inferiores a 10 micras.

En la actualidad, la superficie afectada por el magma asciende a 1.084,44 hectáreas y la anchura entre coladas creció hasta situarse en los 3.350 metros.

Según la última actualización de datos, existen 1.484 edificaciones afectadas, de las que 1.195 corresponden a uso residencial, 160 agrícola y 67 industrial.

Los cultivos perjudicados ocupan una superficie de 340,59 hectáreas, de las que más de la mitad pertenecen a plataneras, y superan las 400 hectáreas si se suman los afectados por la ceniza.

