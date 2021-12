Compartir

















Su colección de pelotas de fútbol lo llevó al Libro Guinness de récords. Un mexicano nunca imaginó que el acumular los balones sería tan gratificante; ahora es famoso y estará en la nueva edición de 2022.

Un total de 1.230 balones fueron el aval para postularse como una de las nuevas marcas de 2021. Todo este sueño del mexicano empezó en 2006 cuando por primera vez fue a una Copa del Mundo; esta vez la de Alemania 2006.

Desde allí Rodrigo Romero Saldivar, de Puebla con ese balón que compró inició esta meta que ahora lo llevó a ser un famoso en una marca. Luego de ese viaje en Alemania invertía dinero en pelotas que compraba en las tiendas de México.

Luego de eso vinieron dos pasos importantes para él, el primero de ellos precisamente era comprar pelotas a nivel internacional; y luego de eso en redes sociales comenzó una gran movida donde unas se las obsequiaban; y otras las compraba.

Así veía su colección crecer y tuvo que acondicionar un área de la casa para la gran cantidad de pelotas. Cuando vio que ya había pasado mucho tiempo y había madurado el objetivo se postuló ante el libro de récords.

Colección de pelotas de fútbol

La gente del famoso libro de récords estudió todas las normas y dieron el visto bueno. Superando así el mexicano a Fernando Fuglini, un aficionado al fútbol de Italia que acumulaba 861 balones.

El mexicano Saldivar dijo que sirve de inspiración para otra persona en el mundo que acumula pelotas. Se espera que el año que viene salga un nuevo coleccionista de balones de fútbol y rompa esta marca.

“Quiero mostrarles que todo puede lograrse si te lo propones, que en la vida nadie te da nada, que he tenido mucha suerte; pero eso es porque lo he buscado”, dijo Sadivar a Guinness. «La suerte no viene por sí sola; la encuentras y si te propones y luchas por tus sueños, las puertas y los caminos se vuelven más fáciles».

