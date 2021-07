La seguridad es un asunto muy importante al momento de utilizar la web y con aquellos sitios que implican relacionarse con otros y compartir información se debe ser especialmente precavidos. Existen diferentes reglas y consejos sobre cómo protegerte, a qué prestar atención o qué hacer si sufres algún fraude para que puedas mantenerte seguro y evitar riesgos, a continuación, te lo explicamos, para que puedas conocer a todos los que quieras sin problemas.

Elige un sitio que sea confiable

Lo primero que debes hacer al elegir conocer personas en línea, independientemente del fin por el que lo hagas, puede ser: amistad, citas casuales o una relación estable. Sea cual sea el objetivo es importante que verifiques la confiabilidad de la web a través de la cual interactúas. Al registrarte en el sitio echa un vistazo a los términos y condiciones del mismo y revisa las reseñas que puedas encontrar acerca del mismo. Con ello, podrás saber no solo para qué tipo de citas funciona, qué servicios ofrece, el número de usuarios registrados, etc. sino el grado de confiabilidad que el mismo garantiza y la experiencia que han tenido otros usuarios.

Haz investigación

Cuando decidas hablar con alguien o empieces a conocer a alguien en línea es importante que hagas un poco de investigación. Revisa el perfil, ve si tiene fotos de estilo de vida y si se ven realistas. También echa un vistazo a la información que comparte en su página. Existen algunas webs que verifican el perfil de los usuarios al corroborar su identidad, trata de elegir aquellas que incluyen esta alternativa. Por otro lado, haz una búsqueda en google y en redes sociales, especialmente si van a reunirse en persona, si encuentras algo sospechoso lo mejor es que te retires.

No compartas datos personales

Abstente de compartir datos personales o de tu familia. Esto pone en riesgo en tu seguridad y la de las personas que te rodean. No compartas información como: dirección de tu casa, lugar de trabajo, número de seguro social o de documentos de identidad, incluso el número de teléfono. Una alternativa es utiliza Google Voice para obtener un número de teléfono gratuito y no compartir tu número personal. Por otro lado, verifica que en las fotos que compartas no se observe información que pueda ser de riesgo.

Utiliza un VPN

Para garantizar la protección y privacidad de tus datos saber que es una VPN y utilizarla es una excelente alternativa. Estas te proporcionan una encriptación especial que evita que hackers o piratas de internet roben tu información y la utilicen ilegalmente. Especialmente si el sitio que utilizas para navegar no te ofrece navegar de forma anónima esta alternativa puede serte útil y proporcionar el extra de seguridad que necesitas.

Siempre haz un chat de video antes de un encuentro en persona

Esto es un consejo que no puedes olvidar cuando decidas llevar tus encuentros fuera de línea. Organiza una reunión por videochat, sea por la misma web de encuentros, las cuales actualmente ofrecen esta facilidad o en un sitio externo como Zoom o Facetime. Esto te ayudará a corroborar la identidad de tu cita.

Reporta conductas inadecuadas y estafas

Si en los diferentes chats o interactuando con personas en estas plataformas notas conductas extrañas o inapropiadas es recomendable que lo reportes a la página, de igual manera si has sido engañado o estafado. Esto ayudara a identificar usuarios falsos y maliciosos y a evitar nuevos fraudes.

Las citas en línea pueden ser maravillosas, sin embargo, también implican ciertos riesgos si no se toman las medidas necesarias.