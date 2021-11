Por medio de su cuenta en Twitter, la hija de Omar Malavé, Omarling reveló la causa de la muerte del manager venezolano.

Por medio de la citada red social, su allegada desmintió que dirigente de béisbol falleciera debido al Covid-19; y confirmó que éste se quitó la vida.

Recordemos que Omar Malavé falleció el lunes por la tarde en su residencia en Dunedin, Florida, Estados Unidos, teniendo 58 años de edad.

Además, la hija del ex-mánager se mostró bastante afectada en otros tuits, donde lamentaba profundamente que su hijos; nietos de Omar, no podrán disfrutar de esas anécdotas de béisbol que él pudo contar, esto por su gran trayectoria como profesional

For all who want to know what happened. He killed himself. This is the truth that I won’t hold back because mental health is so important. It can happen to anyone! Even someone like #omarmalave Never in a million years would I think my dad would do this but he did. We are all 💔

— Omi J (@Life_of_OmiJ) November 23, 2021