El nuevo monoplaza de Mercedes-Benz fue presentado para la Fórmula 1 de este 2021, con el denominado W12, con el cual correrá Lewis Hamilton.

Este martes 02 de marzo, la escudería presentó su nuevo coche en el Centro de México, con la presencia de Toto Wolff; quien firmó una extensión de tres años con Mercedes para mantenerse al frente de la escuadra.

Para este año, se mantiene el color negro, el cual se estableció en 2020 para apoyar la lucha racial del mundo y la diversidad en el deporte motor. Pero, los colores rojos y plata toman nuevos tonos para crear una combinación de matices y dar la sensación de una evolución del W11.

