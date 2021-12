Según el portal web Celebrity Net Worth, la fortuna de Vicente Fernández, distribuida entre su familia (hijos y nietos), y está estimada en 25 millones de dólares estadounidenses.

Este domingo 12 de diciembre falleció el ícono de la música ranchera Vicente Fernández luego de que su salud empeorara, después de sufrir una dura caída en el rancho de Los Tres Potrillos, México.

Tras su muerte, se especula quién será el heredero de los bienes del Chente. Pues recordemos que su millonaria fortuna no solo proviene de ser un exitoso cantante; Fernández grabó aproximadamente 32 películas y es el propietario de la arena para espectáculos VFG.

Además, entre los activos aparecen sus trajes de ‘charro’, que rondan los 17.000 dólares estadounidenses; su negocio de cría de caballos miniatura y su tequila que se vende como edición limitada a 100 dólares cada botella.

«Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, aseguró el rey de las rancheras en entrevista con TV y Novelas en 2012.