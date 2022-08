Compartir

Aunque los principiantes son siempre un grupo limitado en cualquier campo, ¡es exactamente lo contrario en los casinos online! Debido a la naturaleza fácil de estos juegos, siempre son atractivos para los nuevos jugadores. Además, los casinos online atraen a los nuevos jugadores con generosos bonos de bienvenida y también con muchos bonos gratuitos sin deposito.

Sin embargo, los jugadores novatos cometen errores innecesarios que les cuestan mucho dinero o renuncian a grandes oportunidades que les garantizan cuantiosas ganancias. Si vas a crear una cuenta en uno de estos sitios, es importante que te prepares bien de antemano y apliques los siguientes consejos.

Aproveche los Bonos de Casino

Es difícil de creer, pero a veces es realmente una ganga lo que ofrecen los casinos online. Una buena oferta, como un bono de casino, es una forma de atraer a los jugadores para que se inscriban en el casino las ofertas no son tan limitadas como en los casinos terrestres. Por ejemplo, un casino online puede ofrecer una serie de bonos de bienvenida de 5 etapas con un importe de hasta 5,000 euros. Así, tienes la oportunidad de ganar más de lo que depositas cuando te registras por primera vez.

La generosidad del casino no se detiene sólo en el bono de bienvenida, ya que los jugadores fieles también reciben un montón de grandes bonos que incluyen las siguientes ofertas:

Nuevos bonos de deposito. Cuando realiza un nuevo depósito en el casino, lo más probable es que obtenga un bono de entre el 10 % y el 50 % de su depósito.

Ofertas de devolución de dinero. Los casinos online, a veces, reembolsan a los jugadores un cierto porcentaje de las pérdidas que van desde el 5% al 25% del valor total de las pérdidas.

Giros gratis. En algunas ocasiones, puedes obtener un número de giros gratis para utilizarlos en el juego de nuevos títulos de tragamonedas ofrecidos por el casino.

Bonos por recomendar a un nuevo amigo. Si tienes un amigo que también está interesado en los juegos de casino, puedes invitarle a participar en el casino en el que estás jugando a través de tu enlace de referencia para que ambos recibáis una bonificación especial.

Sin embargo, como habrás notado, la mayor bono es la oferta de bienvenida que reciben los nuevos jugadores.

Puedes probar cualquier juego en modo libre

También es posible jugar gratis en el sitio web del casino en línea que haya elegido. Así que ni siquiera tienes que gastar dinero en juegos. La mayoría de los juegos de casino también tienen un modo gratuito, como maquinas de juegos gratis que puedes utilizar. Muchos jugadores lo hacen para conocer el juego, lo que es especialmente útil si no lo has jugado antes. Sin embargo, ten en cuenta que las partidas de demostración no te darán ningún beneficio.

Domina las reglas

Cada juego tiene sus propias reglas y si empiezas a jugar sin conocerlas, te arriesgas a perderlo todo. Por eso hay que aprender lo básico, practicar el juego con amigos o en una sala real, o probarlo gratis. Los juegos de mesa como el bacará o el blackjack online tienen sus propias estrategias básicas que muestran la mejor manera de tener éxito. Por lo tanto, aprender estrategias es uno de los consejos más importantes del casino online para principiantes. Puede hacerlo mientras juega a la versión gratuita del juego, aunque en realidad es mejor hacerlo antes de empezar a jugar.

Las tragaperras no le harán rico

Si las tragaperras online pueden hacer rica a una persona, ¡sin duda es al propietario del casino! Piénsalo, imagina que montas un montón de maquinas de juego en un lugar lleno de gente, y obtienes beneficios mientras duermes, ¡es sin duda un gran proyecto! Si no funciona, el casino quiebra.

La idea de los juegos de tragaperras online es que dependen de la suerte, por lo que no hay posibilidad de aplicar diferentes estrategias o habilidades. Además, todos los juegos de maquinas tragaperras online llevan incorporada una ventaja de la casa que oscila entre el 2% y el 5%, es decir, las máquinas ofrecen al casino ganancias seguras a largo plazo que oscilan entre el 2% y el 5% del total de las apuestas realizadas por los jugadores perdedores.

Los juegos de mesa y de cartas son amigables para los jugadores

A los casinos online no les gustan los juegos de mesa y de cartas porque exigen elevados gastos de funcionamiento, pero ofrecen muy pocos beneficios en comparación con las tragaperras online y los juegos de video poker. Sin embargo, siguen ofreciéndose por una sola razón, y es que a los jugadores les encantan. Todos los juegos de cartas te dan la oportunidad de decidir con cada nueva carta que se añade a la mesa. Puedes controlar tu mano como creas conveniente, y puedes retirarte si crees que vas a perder. Además, la ventaja de la casa en estos juegos puede ser tan baja como el 1% sólo si aplicas una estrategia consistente.

Establecer un presupuesto para el juego

Aunque este consejo parece obvio, es importante repetirlo. Si quiere tener una experiencia de juego agradable, rentable y sin problemas, debe hacer un presupuesto para el juego completamente separado de su presupuesto doméstico y de sus gastos personales. De este modo, se asegurará de que los pagos del juego no se conviertan en una carga financiera y podrá seguir jugando mientras tenga tiempo y dinero de sobra. Una vez fijado el presupuesto mensual, divídelo por el número de sesiones de juego a lo largo del mes. Por ejemplo, si prefieres jugar todas las semanas, divide tu presupuesto entre 4, si juegas dos veces por semana, divide tu presupuesto entre 8.