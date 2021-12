Compartir

















La empresa Conviasa desmintió este sábado en la noche que el avión que se hiciera viral en un vídeo sea de su flota. Desde el sábado en horas de la tarde comenzó a correr una grabación donde se presentaba; una corriente de aguas negras en el pasillo de un avión; y se culpaba a la empresa estatal de aviación del hecho.

En la cuenta de varios medios de comunicación se hizo viral e indicaban que el avión era de la aerolínea de los colores naranja y blanco. En la cuenta de Twitter la empresa destacó que ellos no abastecen en Lima.

#18Dic Aclarando a las páginas amarillistas que se dedican a desinformar, que ese avión No es de Conviasa por estas razones

1-Es un Boeing 737-300 Conviasa NO tiene esos aviones

2-Las aeromozas de Conviasa visten de color gris NO de ROJO

3-En PERÚ Conviasa no puede abastecer pic.twitter.com/OdheqUls2C — Línea Aérea Conviasa (@LAConviasa) December 19, 2021

Una de las usuarias del vuelo destaca que el avión olía a aguas negras. Luego otros destacaron que el avión era de la empresa Avior; pero hasta ahora subieron el vídeo sin las características debidas. Ya que no se sabe de que empresa sea la aeronave con desperfectos en el baño.

@LAConviasa reportó que esta información es FALSA: -El avión en cuestión es un Boeing 737-300. La aerolínea venezolana no tiene este tipo de aviones. -La ropa de la aeromoza es roja. El uniforme de #Conviasa es gris. -No abastece en Perú. ¿Cuándo se retractan @la_patilla? https://t.co/rsrxZQk76B — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) December 19, 2021

Conviasa desmintió las acciones e hizo aclaratoria

“Aclarando a las páginas amarillistas que se dedican a desinformar, que ese avión No es de Conviasa por estas razones; 1-Es un Boeing 737-300 Conviasa NO tiene esos aviones. 2-Las aeromozas de Conviasa visten de color gris NO de ROJO. 3-En PERÚ Conviasa no puede abastecer; destacó la empresa.

