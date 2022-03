Compartir

Marzo sigue en Venezuela y el costo del dólar paralelo no ha tenido alza en los últimos meses. Incluso sigue bajando y no ha superado los cinco bolívares; de hecho no ha tenido variaciones en lo que va de año. Hoy a las nueve de la mañana: 4,48.

El precio del petróleo si se ha disparado y este fin de semana superó los 132 dólares y se ha mantenido entre 128 y 130 dólares. El conflicto de Rusia y Ucrania mantiene en subida el valor del crudo.

Mientras que el Banco Central de Venezuela informó que mantiene el valor de la divisa en 4,32 bolívares digitales. El euro otra de las monedas que sigue en Venezuela también está en baja y está 4,72 bolívares digitales.

Un bolívar bajó el petro en Venezuela y se ubica en un total de 245 bolívares; este es buscado para surtir gasolina como para el pago de pasaportes además de cobros de alcaldías y registros en el país.

Costo del dólar paralelo en Venezuela y el conflicto de Rusia y Ucrania

Han sido días duros en el mundo y hay muchas especulaciones en torno a lo que es el conflicto de Rusia y Ucrania. Hay mucha desinformación y mucha especulación en torno al futuro de ambas naciones.

Se ha hablado de bloqueos a Rusia lo que la coloca en una situación como en los años ochenta; en aquellos años ese país no tenía canales de apertura con nadie, todo lo mantenían bloqueado.

Rusia mostró su objetivo el cual era estar de nuevo abierto al mundo y darse a conocer pero ahora llaman al cierre nuevamente. El conflicto con Ucrania ha sido el detonante para ese cierre.

