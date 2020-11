Siempre te has preguntado cómo preparar las cotufas como en el cine y poder disfrutar de estas con la familia. Este platillo es agradable a la hora de la merienda y gusta mucho a grandes y chicos.

Cuando hacemos cotufas como en el cine muchas veces no nos quedan como deseamos; ya que el fuego que usamos no es el ideal o no todo el maíz explota. Pero aquí te traemos toda una técnica que no puede fallar, así que prepara una buena película y a preparar este platillo.

Para hacer este platillo no necesitas muchos utensilios pero sí asegúrate que los tienes todos a mano antes de comenzar. Ya que una vez el maíz comience a explotar no podrás detener el proceso.

Los utensilios que vas a necesitar son una cuchara de madera larga, una olla suficientemente grande para que quepan todas. Empieza tapando con un paño de cocina y un bowl donde vaciar las cotufas listas y salero.

Cotufas como en el cine, así se preparan

Debes tomar el maíz para preparar el platillo y colocarlo en la olla y seguidamente colocarle la cantidad de aceite necesario para cubrir el maíz. Debes colocar a fuego alto la olla con el maíz y el aceite y con la cuchara de madera comenzar a revolver constantemente el maíz.

De manera que tome temperatura por todos sus lados, sin dejar de revolver seguir mezclando hasta que las primeras exploten. Cuando estas exploten colócale la tapa a la olla y con el paño de cocina dale vuelta a la olla; así sigue el platillo.

Así como lo estás leyendo con cuidado de no quemarte toma el paño de cocina y darle giros a la olla para que sea uniforme la distribución de calor. Las cotufas como en el cine tiene sus pasos.

¿Qué sigue?

Sigue girando la olla hasta que dejes de escuchar que el maíz explota en ese momento rápidamente toma la olla y vacialas en el bowl. Por último agrega la sal antes que se enfríen y listo a disfrutar tu buena película con este rico platillo.

Los Ingredientes: 1 taza de maíz cotufa, además de 5 cucharadas de aceite vegetal y Sal en Cantidad necesaria. De esta manera ya tienes listo este platillo y ya sabes cómo prepararlas como la hacen en el cine.

