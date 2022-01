Compartir

En Ohio un estilista tomó la idea que le dieron sus hijos y familiares y creo la bola de cabello más grande del mundo. En su peluquería iban mujeres y hombres de largos cabellos y quiso aprovecharlos para romper el récord.

Steve Warden tiene su salón de belleza el cual trabaja de martes a domingo y es uno de los más famosos en Ohio. Tanto así que hizo un ducto especial a un cuarto de abajo del local donde iba armando la gran bola.

Los hijos querían que le sacara provecho a la gran cantidad de cabello de sus clientes. Querían que estuviera en el famoso libro de récords Ripley’s Believe It or Not!. Steve iba a agregando grandes cantidades de cabello.

Comenzó a unirla mediante pegamentos especiales con el fin de que esta se fuera formando en círculo. La primera medida estaba ya como una pelota de beisbol luego como un balón de baloncesto; y hoy en día es gigantesca.

“Cuando llegó el momento de tomar todo el cabello que había guardado y formar una bola, fui a la ferretería y compré varios tipos diferentes de pegamento”, dijo Steve Warden. “Literalmente me puse los guantes, agarré un mechón de cabello y lo formé en una bola. La primera bola era del tamaño de una pelota de béisbol”.

La bola de cabello más grande del mundo

En la actualidad ya en diciembre tenía una bola de 102 kilos con 12 gramos de puro cabello; aprovechando cada corte de sus clientes y personas que apoyaron su proyecto. Lo que le dio cabida para entrar al libro de récords. A la misma le agregaron ojos, nariz y boca para hacerla más graciosa.

El año pasado la comenzó a llamar Hoss y ha estado en exhibición en ferias. Cabe destacar que esta no es la primera bola de cabello que se hace en el mundo; ya que el récord anterior estaba en manos de otro estadounidense.

Comentó el creador de la bola que cuando tengan una idea loca, comiencen a hacerlo; que allí es donde nacen los nuevos inventos. “Lo hice por el amor a mis hijos y mis futuros nietos, y solo para demostrar que, si tienes una idea loca; no te preocupes por lo que la gente esté pensando, simplemente hazlo”, dijo el estilista.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:¿Virus? Utiliza a la guayaba como un refuerzo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»