Este jueves el portugués Cristiano Ronaldo llegó a Riad, capital de Arabia Saudita, para firmar su contrato con el club Al Nassr, donde jugará hasta 2025

El diario AS explica que «el staff del equipo árabe se reunió con el representante de Cristiano y cerró un pacto del que no se conocen las cifras exactas, pero el sueldo no alcanzaría los 200 millones de euros por temporada».

Asimismo, se mencionó que en las oficinas del club están tratando de agilizar la salida de Gonzalo Martínez, «sacrificado» para asumir los costos que le llevará tener a CR7. El uzbeko Jaloliddin Masharipov, sería el otro.

El histórico goleador pasó por clubes como Real Madrid, Juventus y Manchester United. No obstante, acaba de jugar un Mundial discreto con el seleccionado de Portugal en Qatar 2022, selección que quedó eliminada a manos de Marruecos en cuartos de final.

El fichaje del astro portugués constituye una cuestión de estado, ya que la operación ‘pondría’ al país en el mapa futbolístico, sobre todo pensando en las aspiraciones de ganar la sede para el Mundial 2030.

Con un plan del país a nivel deportivo ambicioso, Arabia Saudita quiere sumar competiciones atractivas, como ya lo hacen con la Supercopa de España, Fórmula 1 y golf, entre otros.

