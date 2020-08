La periodista Valentina Quintero se ganó miles de críticas hoy viernes en las redes sociales. Hubo defensa hacia ella, pero otros por el contrario le cayeron encima. Por supuesto estuvo como tendencia en las principales redes sociales

Las críticas le llovieron a la conductora del programa Bitácora por manifestar alguna vez admiración por Fidel Castro. A la periodista Valentina Quintero le dijeron desde comunista para abajo. Aparte de que la culparon por ciertas cosas que pasan en el país.

Criticas sin sentido como también por manifestar alguna vez que estaba de acuerdo con el gobierno de Cuba. Al parecer en el año 1989 la conductora del programa Dos de Viaje en IVC dijo eso.

Un momentico, ¿Valentina Quintero no es la mujer luchadora, amante de cada ricón de Venezuela? ¿La van a agarrar con ella? Por qué no con quienes se han robado la plata del país, los q humillan a los viejitos con pensiones irrisorias, etc, etc. Es es el foco.

— Giuseppe Pipitone (@GPL27) August 28, 2020