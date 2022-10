Crixto Venezuela hace un llamado a la comunidad ha mantenerse alerta ante esta situación que ha perjudicado a miles de usuario en la red social de Instagram, así también hemos sido afectados en nuestra cuenta oficial @crixto_news la misma ha sido suspendida por error.

Pese a esto, la red social informó a través de su cuenta de Twitter:

“Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias. #instagramdown”

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022