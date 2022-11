Una polémica en las redes sociales se desató, este domingo 06 de noviembre, al preguntarse ¿Cuál es la mejor canción de Mundial FIFA?; ya que muchos apuestan al cantante puertorriqueño, Ricky Martín con la canción Copa de la Vida.

Desde 1930, se ha desarrollado este evento deportivo, realizado cada cuatro años, con excepciones de 1942 y 1946, que fue suspendido por el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

Pero, en sí, la Copa del Mundial FIFA se ha convertido en una fiesta internacional donde hinchas, jugadores, entrenadores, equipos, empresarios y promotores esperan con ansias uno de los espectáculos más importante del globo terráqueo.

Desde hace décadas, los fanáticos y espectadores esperan no solo el encuentro entre selecciones; también el espectáculo musical que conlleva a la realización de una de las mayores fiestas de la historia deportiva.

Estos temas se han convertido en himnos para los hinchas del fútbol y, dada la popularidad del evento, también han tenido presencia en las listas de Billboard.

Hasta el momento, se han lanzado varias canciones vinculadas a la Copa del Mundo de este año, algunas de las cuales forman parte oficial de la lista de la FIFA y otras que no pero que, de todas formas, merecen una mención.

Las apreciaciones de los usuarios en Twitter afirman que Ricky Martín se lleva la batuta en la canción del Mundial FIFA.

Ya que Wavin' Flag de K'naan no fue una canción oficial si no la de Coca Cola. Entonces, en teoría, estaría descalificada. Pese a ser la mejor y con diferencia. https://t.co/YZ9uJ1GVro

La mejor canción oficial sería The Cup of Life de Ricky Martin.

Me gustan la de Shakira (2014) y Ricky Martin (1998), supongo que es un sesgo, por que las cantan además de inglés en español. Y la del 98 es un sesgo totalmente, por que fue el primer mundial que vi. https://t.co/VQn22YGmCZ

La copa de la vida – Francia 98, no me llega mucho la música de Ricky Martin pero no voy a negar que con esta canción la supo hacer.

