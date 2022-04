David Peralta conectó este sábado su primer cuadrangular de la temporada, pero no pudo evitar la derrota de Cascabeles de Arizona cinco carreras por dos ante Padres de San Diego.

El criollo conectó un vuelacercas solitario hacia el jardín central en el sexto capítulo, que igualó en su momento la pizarra a dos rayitas. Peralta terminó el encuentro de 4-2 con un doblete y par de producidas, alzándose como el criollo más destacado de la jornada.

All tied up on @DPFreightTrain6's first dinger of the year! pic.twitter.com/ZonvWoPbHw

— Arizona Diamondbacks (@Dbacks) April 10, 2022