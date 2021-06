Delsa Solórzano ejercerá acciones legales contra Patricia Poleo

Este viernes 11 de junio, Delsa Solórzano anunció que ejercerá acciones legales en contra de la periodista Patricia Poleo, por “calumnias” en su contra.

“Esa señora ha dicho que yo soy una hipócrita, que nosotros le pedimos al CNE que legitimaran a Encuentro Ciudadano. Oh sorpresa, me entero que legitimaron a Encuentro Ciudadano. Lo que no sé es a qué alacrán se lo dieron, porque a nosotros no fue, porque a nosotros no nos han notificado. Me reservo las acciones legales que voy a ejercer por sus calumnias en EEUU, que es la jurisdicción donde usted vive“, dijo Solórzano en una rueda de prensa desde el estado Portuguesa.

Asimismo, aseguró que su partido político, Encuentro Ciudadano, no ha hecho ninguna solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE).

