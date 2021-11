Compartir

















En el programa La Bomba de Televen se informó sobre una presunta demanda al pelotero Ronny Cedeño. Yolmar Elena Bruzual, modelo y expareja reclamó por la manutención de su hijo.

El beisbolista que milita actualmente en Leones del Caracas destacó que no ha recibido documento alguno de la demanda; dijo también que no le cuenta a nadie acerca de su vida privada.

Dijo la modelo que el beisbolista tiene tres años separado de ella y que se desentendió del menor de edad. Hasta ahora se espera que el infielder que jugó con Tigres y Navegantes responda.

«Me cansé de la burla de él, que todo de que todo el tiempo diga que sí, que él me va a transferir; que me va a dar algo para el niño, no se hace responsable económicamente en nada», dijo la modelo.

Ronny Cedeño demandado

Bruzual expresó en el programa de farándula transmitido en el canal de la bolita roja; que el beisbolista no ha cumplido con su deber de padre; ya que no visita a su hijo. Dijo que esperaban tener una buena relación con él.

«Tampoco lo ve, he buscado los medios de tener una relación amigable porque hay algo que es un vínculo para toda la vida; pero él se da a la tarea de burlarse. De repente pensó que yo no iba a accionar legalmente, porque muchas veces se lo dije pero no hacía nada, hasta que tomé la decisión», señaló la modelo.

Resaltó Bruzual que en Estados Unidos el beisbolista tiene el mismo problema y hay un proceso judicial en su contra; presuntamente por descuidar a sus hijos. Se espera por la respuesta del porteño a los medios de comunicación

