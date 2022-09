Compartir

Un nuevo reclamo lanzó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, a las autoridades de la ciudad de Caracas: alcaldesa Carmen Meléndez y jefe de gobierno Nahum Fernández.

El Jefe de Estado contó que cuando se dirigía hacia su actividad vespertina de lanzamiento de un plan especial para el Metro de Caracas, notó desechos sólidos en la vía y luces encendidas sin necesidad.

«Cuando venía hacia acá, vía Las Adjuntas hacia Caricuao, vi que falta mucho trabajo en la autopista, de limpieza. Vi las luminarias prendidas en medio del día», comentó Maduro iniciando su transmisión.

Agregó que cuando iba entrando al lugar del acto, «vi a última hora unos trabajadores picando el monte porque debe estar abandonada la entrada; monte, basura, huecos. Eso no puede ser. Ya he hecho el reclamo al equipo de gobierno. Todo tiene que funcionar, todo tiene que estar limpio y bonito. Atención, Carmen Meléndez, Nahum Fernández».

Pidió «meterse en esta zona donde vive tanta gente». Y resaltó que no «porque viene el Presidente limpien por donde pase la reina. No, eso no puede ser. Las cosas tienen que estar limpias, funcionales, arregladas, chévere. Hago el reclamo público».

«Eso no puede ser ni aquí ni en ningún lugar del país», agregó enfático.

