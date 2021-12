Compartir

















El Tribunal Supremo de Estados Unidos está tomando un caso que podría revertir décadas de acceso al aborto en Estados Unidos, en lo que los defensores de los derechos de las mujeres están llamando un posible punto de inflexión en la historia del país.

El máximo tribunal de la nación comenzó a escuchar los argumentos orales el miércoles sobre si una ley del estado de Mississippi promulgada en 2018 que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo es inconstitucional.

La audiencia establece una decisión de la Corte Suprema el próximo año que podría anular casi 50 años de derechos de aborto protegidos;por el gobierno federal, que fueron otorgados en un fallo histórico conocido como Roe v Wade. Se produce en un momento en el que el Tribunal Supremo de EE.UU. tiene ahora una mayoría conservadora de 6-3.

Derecho al aborto en EEUU

«La amenaza es muy real», dijo Marge Baker, vicepresidenta ejecutiva de People for the American Way, un grupo de defensa;política progresista que apoya el derecho al aborto, sobre el resultado del caso de Mississippi.

«La extrema derecha, con la ayuda de sus aliados republicanos, ha estado trabajando para llenar los tribunales de enemigos del aborto. Podríamos ver Roe v Wade totalmente socavado», dijo Baker a Al Jazeera en una entrevista telefónica en la víspera de la audiencia del Tribunal Supremo.

