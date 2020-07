View this post on Instagram

En la Edad Media a las personas zurdas se les consideraba como obras del demonio. No sólo fueron perseguidas y encarceladas, sino también quemadas en hogueras. En nuestra sociedad actual, mayoritariamente diestra, ser zurdo no es un problema y ya no es un delito. En pleno siglo XXI ser homosexual está penado en 72 países. Incluso en los países donde se ha legislado a favor de las personas LGTBIQ+ seguimos batallando con los prejuicios de una sociedad heteronormativa. Sueño con que algún día ser diferente no sea un problema, no se criminalice y sobretodo, no sea motivo de discusión. Sueño con que algún día, ser homosexual sea tan natural como ser zurdo o tener los ojos verdes y que a las personas se las vea simplemente como seres humanos, sin importar su sexo, su orientación sexual o su identidad de género. #28junio #DiaInternacionalDelOrgulloGay #Orgullo2020 #Pride2020 #SoyComoSoy #StopHomofobia #loveislove 🏳️‍🌈