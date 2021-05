Este sábado 15 de mayo, las autoridades desmantelan un casino clandestino que operaba sin permisología en el estado Carabobo.

En tal sentido, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava en su cuenta de Twitter reseñó que desmantelan casino clandestino en Carabobo que operaba sin ningún tipo de permisología.

Agregó que “Ojo y lo pongo por esta vía de una vez no quiero que nadie me esté llamando para defender bandidos. Ya lo saben a los que me conocen no quiero comiquita. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo”.

Reseñó que supuestamente hay más casinos clandestinos en la ciudad de Valencia y harán cumplir la ley; “así que aprieten ese radio que voy por ellos”.

Ayer desmantelamos un casino clandestino q operaba sin ningún tipo de permisología. Me dicen q hay mas en Valencia así q aprieten ese radio q voy por ellos. Ojo y lo pongo por esta vía de una vez no quiero q nadie me esté llamando para defender bandidos.🦇🦇🦇 pic.twitter.com/EhOlAIHLvk — Rafael Lacava (@rafaellacava10) May 16, 2021

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, José Ávila dijo en su cuenta de Twitter que “ha sido detectado en Valencia, esté centro de apuestas clandestinas”.

Así mismo, señaló que durante el operativo se percataron que el establecimiento violaba las normas de bioseguridad para contener los contagios del coronavirus en la entidad.

Las autoridades decomisaron las máquinas que funcionaban en el casino clandestino y detuvieron a las personas que se encontraban en el lugar, los mismos serán presentados ante el Ministerio Público.

Luego de labores de inteligencia popular, hoy sábado 15 de Mayo del 2021, ha sido detectado en Valencia, esté centro de apuestas clandestinas, dónde además violaban la normas de Bioseguridad. Serán presentados ante la Ley.. Sin tregua a los infractores. @gestionperfecta pic.twitter.com/WR6UeHS4bE — Jose Avila (@avilaelguerrero) May 16, 2021

