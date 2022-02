Luego de que el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, cesara a Michael Masi como director de carrera de la Fórmula 1, se abrió el debate sobre si despido resultó la medida correcta.

Dicha interrogante se debe a que si esta decisión se tomó tras un análisis objetivo sobre su valor; o porque cedieron a las presiones de Mercedes.

Aunque existieron muchas razones que volvieron el trabajo de Masi insostenible y probablemente no se podía evitar su salida; todo indica que se generó por la causa equivocada, lo que conlleva un oscuro precedente para la categoría.

Recordemos que el australiano llegó al puesto tras la repentina muerte del anterior director, Charlie Whiting, en la víspera del primer Gran Premio de 2020. Sin embargo, en lugar brindarle asesores con más experiencia, lo dejaron «a su suerte» y demostró que no estaba listo para el cargo.

Ahora su puesto quedará ocupado por tres veteranos árbitros del automovilismo mundial: Eduardo Freitas (director del WEC), Nils Wittich (ex director de DTM) y Herbie Blash (antiguo brazo derecho, consejero y operador de Whiting en la F1).

La medida representa un acierto pues se requieren figuras de experiencia para llevar las riendas en las carreras. No obstante, la medida se tomó tras dos años donde la polémica predominó al deporte motor. Con esto en mente, analicemos por qué resulta un error que Michael Masi se vaya y por qué representa un acierto.

– Tiras a la basura 2 años de experiencia de alguien que si bien, necesitaba crecer, ya representaba un elemento en formación que podía sumar aprendizaje junto a Blash, Freitas y Wittich.

– A Michael Masi lo dejaron solo y permitieron que recibiera presiones por radio que luego se ventilaron en vivo en la transmisión de las carreras por TV. Y porque a la hora final resultó el chivo expiatorio, el que daba la cara, puesto que siempre hubo y habrá alguien recordándole al director de carrera lo mejor para el espectáculo, más que para el deporte.

– Contar con un cambiante equipo de comisarios con diferentes niveles de conocimiento y experiencia deportiva representa un handicap en contra que afecta directamente el curso de los Grandes Premios.

– Luego de las protestas de Mercedes tras el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, la subsecuente ausencia de Toto Wolff y Lewis Hamilton de la Gala de Premiación; así como las amenazas de retiro de la F1, tanto de Mercedes como de Hamilton, el despido de Michael Masi parece el cumplimiento a una exigencia más visceral que deportiva.

– Esto sienta el precedente negativo del poder de un solo equipo. Del que con un golpe de furia puede derrumbar al mismísimo árbitro de la F1 cuando existían argumentos reglamentarios para defender su proceder.

Según el reglamento deportivo, en su inciso 48.12 referente al auto de seguridad indica que «si el director de carrera lo juzga necesario (…) cualquier coche lapeado por el líder será requerido que pase a los autos en la vuelta del líder y al safety car».

El reglamento habla de criterio del director (lo aplicó para no terminar en bandera roja) y su «error» resultó que sólo dejó que se quitaran los lapeados que estaban entre Max Verstappen y Lewis Hamilton antes de la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi y no con los otros tres que estaban detrás del piloto de Red Bull, pero eso no cambió el resultado final del campeonato.