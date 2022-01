Compartir

Un total de 400 migrantes quedaron detenidos al cruzar el Río Grande de manera ilegal para entrar a Estados Unidos. Desde el miércoles en horas de la noche como el jueves en la madrugada las autoridades han redoblado la vigilancia.

Los ciudadanos en mayoría de nacionalidad venezolana buscan entrar al país luego de llegar a México. Aparte de venezolanos hay mexicanos, colombianos, cubanos y haitianos; que luchan por quedarse en ese país.

Las autoridades de Estados Unidos buscan poner mayor control en toda la extensión de la frontera con México. Hay personas que se están lanzando al agua colocando en peligro su vida y la de su familia.

Esta semana una niña de nacionalidad venezolana falleció cuando sus padres buscaban llegar a Estados Unidos. Anoche se acrecentó el número de migrantes que quieren entrar de manera ilegal.

Detenidos al cruzar el Río Grande, y la crisis en Colombia

En Colombia un nutrido grupo de venezolanos no pudo viajar a México por no tener la visa. En el Aeropuerto de Medellín varias personas con bolsos, morrales esperaban abordar el vuelo; pero le negaron el subir al avión por no tener el documento.

#21Ene | Un nuevo grupo de migrantes venezolanos denuncian que no los dejaron abordar un vuelo desde Medellín hasta México, este 21 de enero. Hoy se activa la solicitud de visa para los connacionales que quieran entrar al país azteca. Vía: @SergioNovelliE pic.twitter.com/yuF6W0risQ — 800 Noticias (@800Noticias_) January 21, 2022

Continúa leyendo: Mafia que pasaba combustible robado a Colombia quedó desmantelada