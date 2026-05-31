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Al menos 336 personas ha sido arrestadas en Francia, 235 de ellas en París, donde un policía ha resultado herido por el lanzamiento de fuegos artificiales durante las celebraciones de la segunda Liga de Campeones del PSG, informaron las autoridades en un balance aún provisional.

En su último boletín sobre la medianoche, la Prefectura de Policía informó de que 71 personas quedaron arrestadas en la capital y cuatro unidades BRAV-M (brigadas motorizadas de intervención rápida especializadas en el control de disturbios y el mantenimiento del orden público) fueron desplegadas en la carretera de circunvalación parisina, a la altura de la Porte Maillot, para apoyar las operaciones de dispersión de los grupos concentrados en la zona y que llegaron a cortar esa vía.

Detenidos en festejos del PSG

En un informe anterior, la Prefectura de París cifró en 20.000 los hinchas que se reunieron en los Campos Elíseos de París para celebrar la final entre el PSG y el Arsenal.

El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas en diversos puntos de Francia, entre ellos un policía que está en coma. Solo en París se produjeron 500 detenciones.

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