Un día como hoy 27 de junio circulo el primer ejemplar del Correo del Orinoco. El Día del Periodista 2020 se viene celebrando en Venezuela desde ese día. Una profesión que incluye compromiso, verdad y mucho conocimiento y saber de la noticia.

Hoy en día ejercerla en Venezuela no es como en otros años. Ejercer esta carrera no es algo fácil como muchas personas piensas no es el escribir y ya. El comunicador social debe batallar, tener empeño y hasta ser un servidor público. Y saber que no es solo una noticia.

En este Día del Periodista 2020 es el día donde se debe reflexionar y pensar de lo que podemos hacer. El comunicar significa tener un compromiso con la verdad. Hoy en día de todo y hasta de lo más sencillo se puede sacar una noticia interesante.

Una de las profesiones interesantes

Esta es una de las profesiones donde tienes que ser valiente, tienes que defenderte con conocimientos. La noticia no la puede dar cualquiera, debes saber como llegarle a cada persona. A cada estrato social. Hay verdades muy buenas y otras no tan buenas.

Para nadie es un secreto que ejercer el periodismo en Venezuela siempre ha sido difícil. Y no es desde hace dos décadas como muchos piensan. Ejercer el periodismo y llevar una noticia engloba mucho.

La noticia en el Día del Periodista 2020

El comunicador social no se forja solo en una universidad debe de saber de todo. No es solo una imagen al público es el compromiso de dar una noticia y de que esta quede en el público. Cuesta llevar verdades, cuesta ver las verdades y luego saber transmitirlas.

Es una fecha histórica y que Simón Bolívar tuvo aquella idea de un periódico y desde esos tiempos. Tenemos prensa, tenemos verdades en el país y podemos llevarlas al público. El Día del Periodista 2020 hay que celebrarlo en medio donde la noticia es la pandemia.

Recalcamos ese compromiso de llevar verdades y de tener compromiso con el público. De ser cuidadoso hoy en día hasta de las trampas que pueden haber. Pero hay que estar plantados a la hora de dar una noticia.

Ejercer el periodismo en Venezuela

Venezuela sigue siendo ese país donde una buena noticia es esperada y es dicha siempre con el compromiso. Se estudia, se le y se persigue como siempre informar. Hoy en día el periodismo ha evolucionado y no es solo escribir una cuartilla.

El único compromiso del comunicador social debe ser el compromiso con la verdad. No es una carrera de modelaje, ni de desfile de modas esta carrera significa ser valiente. Ser una persona que debe prepararse muy bien para ejercerla.

Miguel Sánchez: “Ser periodista es mi vida”

“Ser periodista es mi vida. En este nuestro día, si hay algo que celebrar, porque seguimos dando la batalla. Mientras nos cierran puertas, abrimos miles de ventanas y eso nos hacen más fuertes»,

Pero también hoy vale más que nunca la frase del polaco Ryszard Kapuscinski “Una mala persona nunca podrá ser buen periodista”, pero le agregaría “no escribo para gustar, lo hago para informar”. Dijo Miguel Sánchez.

Esta carrera es humanística al 100%, todo pasa por emociones, desde un gol, hasta el mismo amén. Si nos desviamos de ese norte, pues no solo perderemos la batalla, también la guerra de las ideas.

Yocelyn Acuña: “Una profesión de luchadores”

El periodismo es una profesión de luchadores por la verdad, el periodista en Venezuela es silenciado y lidia con detenciones, y amenazas; sacrifica y a arriesga todo para poder describir, mostrar, y explicar la verdad en la noticia.

Danny Valdiviezo: “El informar es a diario”

Informar y llevar una noticia es saber el compromiso que debes tener al momento de hacerla. Los tiempos modernos hay que aprovecharlos hoy en día tenemos internet y tecnología. Ya no se hace periodismo para una región por un periódico.

Hoy en día hacemos una noticia y esta en un portal debe ser llegar a todo el mundo. El periodismo es pasión, entrega, una vida por así decirlo. “Solo llegan los valientes a mantenerse en esta profesión”.

Sigue leyendo:216 nuevos casos de COVID 19, Tres de ellos en Carabobo