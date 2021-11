Compartir

















El vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello a los alcaldes opositores le dio desde ya una advertencia; aunque el mismo dijo en su programa Con El Mazo Dando que no los está amenazando.

Se refirió el dirigente de la tolda roja que para que exista paz tiene que haber justicia; y que el gobierno no está como los años de las guarimbas. Algunos calificaron lo dicho por Cabello como amenazas a las autoridades municipales que no son del PSUV.

Dijo que muchos de los nuevos alcaldes llegaron destrozando y quemando sedes; además destacó que se han atacado a las emisoras comunitarias. Sin embargo no hizo señalamiento especifico sobre que municipio del país.

“Levantemos toda la información y que los organismos denuncien al que tengan que denunciar. ¿Ah, que es alcalde? Al alcalde no le sale nada, va preso. No tienen que allanarle inmunidad de ningún tipo. Va preso y va preso, pues. Por destrozar bienes del Estado, por atacar la propiedad privada. No digan que no se los dije. No estoy amenazando a nadie, pero aquí para que haya paz tiene que haber justicia”, dijo el dirigente psuvista.

Comentó que las nuevas autoridades que son de la oposición andan quemando bienes municipales. Hasta ahora se ha conocido de los disturbios en varias alcaldías del estado Zulia; y algunas del estado Apure.

“Yo espero que se levante toda la información y los organismos del Estado asuman lo que tengan que asumir. ¿Que ganó alcalde y llegó quemando…? Bueno, ese tiene que ir preso. Fueron y atacaron emisoras comunitarias. ¿Por qué? Siempre llegan atacando las emisoras comunitarias ¿Por qué las atacan?”, insistió Cabello.

Destacó una vez más que eso de quemar y romper los bienes del estado es conocido como “fascismo”. “Les voy a decir algo, señores opositores que andan en esa actitud: no han entendido el mensaje. Pero les voy a decir otra cosa: no estamos para nada como cuando ustedes hacían guarimbas. No señor”, puntualizo el dirigente.

“No estamos en las condiciones de 2015, no. ¡Tengan cuidado! Se les puede salir una rueda a la carreta. No vayan ustedes a equivocarse otra vez. A nosotros ahorita no nos importan muchas cosas, de verdad, de lo que ustedes hagan o piensen. De verdad. No nos la vamos a calar“, sentenció en su programa de los miércoles en la noche.

