Una verdadera maquinaria de hacer carreras volvió a activar Bravos de Atlanta para vencer a Dodgers de Los Ángeles. A punta de batazos Atlanta logró el segundo triunfo con pizarra de 8-7.

Atlanta pasó un susto en el noveno tramo ya que la ofensiva angelina se acercó y colocó nervios en el equipo. El empate de los Dodgers estuvo en la tercera base, al final los bates despertaron.

Una ofensiva de diez imparables desplegaron los Bravos de Atlanta contra Dodgers de Los Ángeles. El pitcheo tuvo mucha importancia para los de Atlanta que se afincaron en utilizar un comité de pitcheo para terminar ganando.

Freddie Freeman has done it again! pic.twitter.com/Um0xmaYZGl — MLB (@MLB) October 13, 2020

Ian Anderson estuvo a la altura por Atlante durante el partido trabajando cuatro entradas completas con un hit permitido. Mucho control del serpentinero conteniendo a la ofensiva de Los Ángeles.

.@ian_anderson15 is the first pitcher in #Braves franchise history to make three straight scoreless starts in the postseason.#MixItUp | #ForTheA pic.twitter.com/HwxWSahxMB — Atlanta Braves (@Braves) October 14, 2020

Anderson por Atlanta además sumó cinco ponchados pero sumó un total de cinco boletos. Le siguió en la lomita Tyler Mazek con dos entradas en la lomita un hit permitido, un ponche; además de una base por bolas.

Dodgers de Los Ángeles silenciados por segundo día

El pitcheo de Atlanta estuvo a la altura silenciando a los bates contrarios. La ofensiva angelina no pudo contra los lanzadores, hubo mucha presión en los bates de Los Ángeles. Por segundo día seguido se les vio con imprecisión a la hora de batear.

"Baseball is a game, and games are supposed to be fun."#MixItUp pic.twitter.com/TRdLIjg48b — Atlanta Braves (@Braves) October 14, 2020

Por su parte en Atlanta la ofensiva estuvo letal, sigue estando el venezolano Ronald Acuña cumpliendo el papel. El primer bate del equipo hizo el trabajo aunque se le sigue viendo muy ansioso en el plato. Aunque con presión sacó dos bases por bolas.

Una vez más Freddie Freeman estuvo cargando a los de Atlanta para terminar llevándose el lauro. El primer base del equipo bateó de 4-2 con tres carreras empujadas y dos carreras anotadas. Freeman está bateando para promedio de .375.

En el séptimo tramo la ofensiva angelina pudo anotar tres carreras y acercarse en el marcador. Pero Atlanta estuvo cómoda en el partido con cuatro carreras de diferencia.

