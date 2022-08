Compartir

El precio del dólar paralelo hoy 2 de agosto es lo más esperado por distribuidores y comerciantes. Ya que de allí se coloca el valor a los productos como alimentos entre otros. Hoy a las nueve de la mañana: 6,03.

Mientras que el Banco Central actualizó el valor de las monedas internacionales para este martes 2 de agosto. El dólar oficial o el dólar BCV está en un monto de 5,77 bolívares digitales y el euro en 5,93, ya cerca de los seis bolívares.

Otro de los valores que ha estado entre alzas leves y bajas es el precio del petróleo, el crudo ha estado con tendencia a la baja. Se mantiene en un costo de 100 dólares con 16 centavos lo que indica que el valor bajó.

En 347,07 cerró el precio del petro, esta moneda poco a poco está agarrando valor, las personas aun destacan comprarla. No sería descabellado comprar el mismo, los expertos lo recomiendan.

Precio del dólar paralelo hoy 2 de agosto y el dólar BCV

Ayer entrevistábamos a expertos de comercios en el estado Carabobo y destacan no estar fuera de base con el dólar BCV. Indican que es algo que el gobierno está muy pendiente y sobre todo la tasa a cobrar.

No quite el aviso de su tienda o local, todo lo contrario, vaya por lo legal y cobrando la tasa oficial. El valor del dólar oficial está vigente, y el aviso va a los clientes si alguien cobra un poco más de la cuenta en el dólar no le compre.

Hasta ahora es uno de los avisos en la economía nacional que está latente, siga cobrando a tasa del BCV. Es lo mejor y evite problemas como evite un valor propio del dólar que tenga y venda a precio justo.

