El Dominicano Christian Javier pasó a la historia este sábado luego de lanzar un juego sin hits ni carreras; en la victoria de Astros de Houston ante Yanquis de Nueva York con pizarra de tres carreras por cero.

No se vio presión pero si mucha tensión, ya que los Yanquis querían como fuera dar vuelta a lo que estaba sucediendo en el juego. Pero Javier se combinó con Héctor Neris y Ryan Pressley para hacer historia con el equipo sideral.

Todo el mundo en el cuadro estaba atento y pendiente de las jugadas luego del quinto tramo; allí fue cuando la señal de la televisión se concentró en lo que estaba haciendo Javier; quien a la postre terminó con el lauro.

“Es la primera vez que los Yankees han sido víctimas de un no-hitter desde que seis lanzadores de los Astros se combinaron para no cederles imparables; el 11 de junio del 2003 en el antiguo Yankee Stadium. Esos son los únicos dos juegos sin hit ni carrera ante los Yankees desde 1958”; apuntó la MLB en el boletín de prensa.

The final out from our 14th no-hitter in team history. pic.twitter.com/WKeU4f0Ikc

— Houston Astros (@astros) June 25, 2022